Şarjsız kalmamak için yanımızdan ayırmadığımız powerbankler, hayatı kolaylaştırırken kimi zaman büyük bir riske dönüşebiliyor. Dünyaca ünlü teknoloji markası Anker, bazı modellerinde yangın ve patlama tehlikesi tespit edilmesi üzerine yüzbinlerce ürünü geri çağırdı.

YANGIN VE PATLAMA TEHLİKESİ

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu tarafından yayımlanan duyuruda, Anker’in toplam 481 bin powerbank modelinin güvenlik gerekçesiyle toplatıldığı açıklandı. Yapılan incelemelerde lityum-iyon bataryaların aşırı ısınarak alev alma veya patlama riski oluşturduğu tespit edildi.

4 KİŞİDE YANIKLAR OLUŞTU

Şirketin raporlarına göre şimdiye kadar 33 olay kayıtlara geçti. Bu vakalarda dört kullanıcı yanık nedeniyle tedavi altına alındı. Ayrıca bir olayda ciddi boyutta mülk hasarı yaşandı. Anker her ne kadar riskin “minimum” seviyede olduğunu vurgulasa da, tedbir amaçlı olarak gönüllü geri çağırma süreci başlattığını duyurdu.

HANGİ MODELLER ETKİLENDİ

Geri çağırma kararının Anker Power Bank (20,000mAh, 22.5W, Dahili USB-C Kablo) A1647, Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 7.5W) A1652, Anker Power Bank (10K, 22.5W) A1257, Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, Dahili USB-C ve Lightning Kablo) A1681 ve Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, Dahili USB-C Kablo) A1689 modellerini kapsadığı belirtildi. Bu ürünlerin Ağustos 2023 ile Haziran 2025 arasında hem mağazalarda hem de çevrimiçi satış platformlarında satışa sunulduğu, fiyatlarının ise 30 ila 50 dolar arasında değiştiği ifade edildi.

PARA İADESİ YAPILACAK

Anker, kullanıcıların cihazlarının seri numarasını resmi geri çağırma sayfası üzerinden kontrol etmelerini istedi. Riskli modelleri satın alan tüketicilere ise isterlerse ürünlerini iade ederek tam para iadesi alma hakkı tanındı.