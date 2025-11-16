Yüksek enflasyonun vatandaşın alım gücünü eritmesiyle alışveriş sepetine her geçen ay daha az ürün koyuluyor, buzdolabı biraz daha boş kalıyor. Türkiye’de yaşayan her 4 kişiden 3’ü geçinmekte zorlandığını belirtirken, yoksul nüfus oranında da Avrupa’nın zirvesine yaklaşıyoruz. Avrupa İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) Türkiye’de geçinmekte zorlandığını belirtenlerin oranı 2021’de yüzde 63 seviyesindeydi, 2024 sonunda ise yüzde 76.8’e ulaştı. Eurostat’a göre Türkiye’de geçen yıl ihtiyaçlarını ‘rahat’ karşılayanların oranı yüzde 4.7 olurken, ‘çok rahat’ karşılayanlar ise ankete katılanların yalnızca yüzde 0.2’sini oluşturdu. ‘Kısmen rahat’ olanlar ise yüzde 18.2 oldu.

ENFLASYONDA ZİRVEDEYİZ

AKP’li yetkililer hayat pahalılığının nedeni olarak hep küresel gelişmelere atıf yapsa da aynı dönemde Avrupa’da ay sonunu getiremeyenlerin oranı geriledi. 2021’de yüzde 43 olan oran, geçen yıl yüzde 41.6’ya kadar geriledi. Bu ayrışmanın en temel nedenini gıda ve enerji zamları oluşturuyor. Eurostat’a göre Türkiye’de 2024 başından bu yana elektrik faturaları yüzde 51.7, doğalgaz ise yüzde 28.2 oranında zamlandı. Avrupa’da Moldova’dan sonra elektriğin en çok zamlandığı ülke Türkiye olurken, doğalgazdaki fiyat artışında ise zirvede yer aldık. Benzer şekilde yüzde 34.87’lik gıda enflasyonuyla en yakın Avrupa ülkesi olan Estonya’yı 5’e katladık.

Yoksullukta Avrupa’yı ikiye katladık

Eurostat’a göre göreli yoksulluk oranında Türkiye, Avrupa’da dördüncü sırada yer alıyor. Kendini yoksul olarak görenlerin oranı 2018’de yüzde 13.6’ydı, 2024 sonunda yüzde 32.2’ye yükseldi. 27 üyeli Avrupa Birliği’nde ortalama yoksulluk oranı ise yüzde 17.4 oldu. Bu oran, 2018’de yüzde 21.5 seviyesindeydi. İktidar yetkilileri ise bir anlam ifade etmeyen ‘Dar gelirliyi ezdirmemek’ cümlesi dışında yoksulluğu gündemine bile almıyor.