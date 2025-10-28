İstanbul'un en işlek noktalarından Galata'da bir restoranın 4 turist için çıkardığı adisyon, sosyal medyada büyük tepki topladı.



Rojda Altıntaş'ın haberine göre Bir taksici tarafından Galata’da balık restoranına götürülen turistlere, gecenin sonunda 59 bin TL (yaklaşık 1.229 Euro) hesap çıkarıldı.

TURİSTLER HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI



Türkiye'ye Fenerbahçe ve Stutgart arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını takip etmek için gelen 4 turist, bir taksici tarafından Galata’da balık restoranına götürüldü.

Turistlere, gecenin sonunda dört kişilik yemek için 59 bin TL (yaklaşık 1.229 Euro) hesap çıkarıldı. Geceye ilişkin paylaşılan adisyonda müşterilerin 10 bira, 8 duble rakı, 6 istiridye, 1.5 kilogram levrek, 1.5 kilogram çupra, 2 kilogram lagos, bir ordövr tabağı, altı porsiyon tereyağlı jumbo karides tükettiği yer aldı.



Paylaşılan görselde çupra için 6 bin 450 TL, levrek içinse 6 bin 600 TL istenildiği yer aldı.



ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU



Hesabın fotoğrafını çekerek Almanya'da dolaşıma sokan turistler, söz konusu durum için 'fırsatçılık' tepkisinde bulunurken, Türkiye'de son yıllarda artan yemek fiyatları Alman basınında da geniş yer tuttu.







