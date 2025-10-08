Elazığ’da bir spor kulübünde 12–14 yaş aralığındaki dört kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddia edilen hentbol antrenörü İ.B. hakkında, yeniden görülen davada beraat kararı verildi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, “Rıza kavramı dile getirilerek beraat kararı verildi” diyerek itiraza hazırlanıyor.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre; Elazığ’da bir spor kulübünde görev yapan hentbol antrenörü İ.B. hakkında, 12–14 yaş aralığında dört kız öğrenciye yönelik taciz iddiasıyla açılan davada beraat kararı verildi.

Dosyaya ilişkin süreçte, geçen yıl nisan ayında tutuklanan antrenörün ilk yargılamada beraat ettiği, sonrasında 27 ay hapis cezası aldığı; ancak bir üst mahkemenin “rıza olabilir” gerekçesiyle kararı bozup dosyayı yerel mahkemeye gönderdiği belirtildi. Yapılan yeniden yargılama sonunda sanık İ.B. hakkında beraat kararı çıktı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Dernek avukatlarından Çisel Demirkan Sakallı, dosyada yazışmalar, ses kayıtları ve tanık beyanları bulunduğunu, “Mesaj kayıtlarında sanık İ.B.’nin iddiaları kabul edip özür dilediğini söylediğini” ifade etti. Sakallı, istinafın dosyada “çocukların rızası olabileceğine” dair ifadeleri gerekçe gösterdiğini, bugün de “rıza” vurgusuyla beraat verildiğini belirterek, kararın çocukların adalete olan güvenini zedelediğini söyledi.

Dernek, uluslararası sözleşmelere ve çocukların üstün yararına dikkat çekerek hukuki süreci sürdüreceklerini bildirdi.