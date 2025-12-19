Flamengo karşısında 4 penaltı kurtaran ve takımını Kıtalararası Kupa şampiyınluğuna taşıyan Sofanov'un elinde kırık olduğu ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Paris ekibi, normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı penaltılarla 2-1 kazanırken, Safonov seri boyunca 4 penaltı kurtararak kupanın mimarı oldu. Ancak Fransız kulübü PSG, karşılaşmanın ardından yaptığı resmi açıklamada Safonov'un sol kolunda kırık tespit edildiğini duyurdu. Yapılan kontroller sonrası Rus kalecinin en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, sakatlığın muhtemelen üçüncü penaltı sırasında meydana geldiğini söyledi. Enrique, "İki penaltıyı kırıkla kurtardı. Adrenalini o kadar yüksekti ki acıyı hissetmedi. Enerjisi inanılmaz" dedi. Yıldız kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: "Ne olursa olsun beni yıkamaz. Çalışmaya devam edeceğiz, burada duramayız."