Anadolu’nun güney kesimlerinde, özellikle Doğu Akdeniz ve Çukurova havzasında bahar aylarının gelişiyle birlikte "Yılan Pancarı" bitkisinin hasadı başladı. Halk arasında "Tırşik" olarak adlandırılan ve çiğ tüketildiğinde yüksek oranda zehirli bileşenler barındıran bu bitki, 24 saati aşan özel bir fermantasyon sürecinden geçirilerek geleneksel bir yemeğe dönüştürülüyor.

ÇİĞ OLARAK TÜKETİLDİĞİNDE ÇOK ZARARLI

Botanik literatüründe Arum ailesine mensup olan bu bitki, bünyesinde yoğun miktarda kalsiyum oksalat kristalleri barındırır. Bu kristaller, bitki çiğ olarak temas ettiğinde veya tüketildiğinde ağızda, dilde ve boğazda şiddetli yanma, şişme ve batma hissine yol açarak geçici solunum güçlüklerine neden olabiliyor. Bu savunma mekanizması nedeniyle yaban hayatında hayvanlar tarafından tüketilmeyen bitki, ancak ısıl işlem ve asidik ortamda mayalanma yoluyla bu toksik etkisinden arındırılabiliyor.

HASAT EDİLDİKTEN SONRA ZAHMETLİ BİR SÜREÇ BAŞLIYOR

Tırşik yemeğinin yapımı, mutfak kültüründe "sabır testi" olarak nitelendirilen bir dizi aşamadan oluşuyor. Hasat edilen yapraklar, metal bir bıçak yerine geleneksel yöntemlerle ince ince kıyıldıktan sonra; yoğurt, dövme, nohut ve su ile hazırlanan bir karışıma ekleniyor.

Mayalanma: Hazırlanan karışım, oda sıcaklığında yaklaşık 15 ila 24 saat boyunca bekletilerek ekşimeye bırakılır. Bu süreçte oluşan laktik asit, bitkinin acılığını ve zehrini nötralize eder.

Isıl İşlem: Mayalanma süreci tamamlanan karışım, odun ateşinde ve büyük kazanlarda en az 4-5 saat boyunca aralıksız kaynatılır.

YILIN BELİRLİ AYLARINDA YETİŞİYOR

Osmaniye, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ve Adana’nın kuzey ilçelerinde yoğun olarak tüketilen bu yemek, bölge halkı tarafından "Andırın Doktoru" olarak isimlendiriliyor. Gastronomi uzmanları, Tırşik’in içeriğindeki bileşenlerin sindirim sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle kıştan bahara geçiş döneminde bir "detoks" öğesi olarak kültürel bir yer edindiğini belirtiyor.

Yılın sadece belirli aylarında doğada kendiliğinden yetişen bu ot, bölgedeki pazar yerlerinde ekonomik bir girdi oluştururken, köylerde imece usulü hazırlanan büyük kazanlar sosyal dayanışmanın da bir parçası olmayı sürdürüyor.