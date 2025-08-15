Milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye atan ve 'yanıltıcı' ifadelerle satışa sunulan gıda ürünlerine yönelik denetimler devam ediyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı, çok sayıda işletmeye yapılan denetimlerin ardından yapılan laboratuvar sonuçlarını kamuoyuna duyururken, gıda skandallarının ifşa edildiği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gitti. Dört yeni sucuk üreticisinin eklendiği listede paylaşılan ürünler şu şekilde...

SUÇUK DİYE NELER YEDİRMİŞLER!



- İstanbul'un Pendik ilçesinde TEPE ET ÜRÜNLERİ PAZARLAMA GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen Özden marka sucukta 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' tespit edildi.



- Erzurum'un Yakutiye ilçesinde KARAKOÇLAR ET ET ÜRÜNLERİ GIDA İMALATI İTHALAT İHRACAT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen Karakoç marka sucuklarda 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' bulundu.

- Adana'nın Seyhan ilçesinde HAS KASABI tarafından üretilen dana sucuklarda 'kanatlı eti' tespit edildi.



- Kütahya'nın Gediz ilçesinde ATAMAN ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen Ataman marka sucuklarda 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' bulundu.