PROF. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı rahatsızlıklar sebebiyle ameliyat masasına yattı. Ortaylı, ameliyat sonrası iyiyken birden fenalaştığını ve yeniden bir ameliyat geçirdiğini anlattı. Yaşadıklarını kaleme alan 78 yaşındaki Prof. Dr. Ortaylı, şunları ifade etti:

‘İNSAN ŞÜKREDİYOR’

“Ameliyat sonrası iyiydim ama pazar gecesi birden fenalaştım. Koğuşta hasta bakıcı Sevim Hanım, Dr. Şevval Kanlı, hemşirelerden Tuğba ve Çağla hanımlar hepsi birden beni ıstırabımdan kurtarmak için seferber oldu. Beni yeni bir ameliyata aldılar. Ani kanama durdu. O an insan, bu memlekette hâlâ işini ciddiyetle yapan, vicdanıyla çalışan insanların varlığına şükrediyor. Zaman makinesine binebilsem Gazi Paşa’ya telgraf çekeceğim: ‘Paşam, dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardılar. İnkılaplar hedefine varmıştır.’”

‘TÜRK KADINI GİBİ OLAMAZ’

Türk kadınlarından övgüyle bahseden Prof. Dr. Ortaylı şöyle devam etti:

“Belli ki bu dünyada feminist inkılabını da Türkler yapar. Çünkü hiçbir kavmin kadınları, Türk kadınları gibi birleşemez, böyle zor anlarda bu kadar soğukkanlı ve becerikli davranamaz. Bu, kitaplarda yazmaz ama hayatın içinde apaçık görülür.”