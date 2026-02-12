Doğu Akdeniz’de sular ısınmaya devam ediyor. İsrail basınından Maariv gazetesinin "Dört ülke Türkiye'ye karşı birleşti" başlığıyla duyurduğu habere göre; Çarşamba akşamı İsrail Meclisi’nde gerçekleşen olağanüstü görüşmede, Türkiye’nin bölgede "tek söz sahibi güç" haline gelmesine karşı dörtlü bir barikat kurulması kararlaştırıldı.

İsrailli Milletvekili Ohad Tal, toplantıda yaptığı konuşmada bölgesel dengelerin Ankara lehine değiştiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizde yükselen bu gerçeklik, istikrarı, güvenliği ve enerji projelerimizi baltalama tehlikesi taşıyor. İsrail, Kıbrıs, Yunanistan ve ABD arasındaki iş birliğini güçlendirmek, Türkiye’nin yükselişini dizginlemeye yönelik stratejik bir yanıttır. Bugün burada tartıştığımız ittifak tam olarak budur."

ABD'DEN F-35 ÇIKIŞI

Toplantıda en sert çıkışlardan biri ABD’li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Randy Payne’den geldi. Payne, Türkiye’nin kabul görmüş sınırların ötesine geçtiğini savunarak, "Türkiye'nin bölgede tek söz sahibi konuma yükseldiğini görüyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin F-35 uçaklarını satın almasına karşıyım. Bunu NATO aracılığıyla yapmanın hiçbir anlamı yok" dedi.

Demokrat Kongre Üyesi Brad Schneider ise Ankara’nın gücünü durdurmanın zor olduğunu kabul ederek, "Ancak beraber olursak bu imkansız değil" mesajını verdi.

'ANKARA BUNLARI GÖRSÜN'

Zirvenin mimarlarından Orta Doğu Forumu CEO’su Greg Roman, dört ülkenin parlamento düzeyinde ortak yasal adımlar planladığını belirterek, "Bu toplantı son derece önemli. Ankara bunları görsün" sözleriyle diplomatik rest çekti.

Gizli görüşmede ele alınan temel başlıklar arasında şunlar yer aldı:

Türkiye’yi devre dışı bırakacak yeni doğal kaynak ve altyapı projeleri. Dört ülkenin savunma sistemlerinin ve istihbarat ağlarının birbirine entegre edilmesi. ABD ve Avrupa nezdinde Türkiye’nin bölgesel faaliyetlerine karşı ortak yasal engellemeler oluşturulması.