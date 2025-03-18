Lancashire şehrinde yaşayan dört yaşındaki Marnie Moore isimli çocuk, popüler soğuk içecekler arasında bulunan bir içeceği içtikten sonra baygın hale geldi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk 25 dakika boyunca bilincini kaybetti. Doktorlar, tehlikeli derecede düşük kan şekeri seviyeleri nedeniyle hipoglisemik şok geçirdiğini belirledi.

ÇOCUKLAR BU İÇECEKLERİ VÜCUTTA İŞLEYEMİYOR

Uzmanlar, buzlu içeceklerde kullanılan tatlandırıcılı gliserolün küçük çocuklar için ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtiyor. Büyük yaş gruplarının bu içecekleri hızlı sindirebildiğini aktaran doktorlar, küçük çocukların ise bu içecekleri vücudunda işleyemediğini söyledi. Bunun da ani kan şekeri düşüşlerine neden olduğunu aktardı. Belirtileri arasında ise baş ağrısı ve mide bulantısı yer alıyor. Ciddi durumlarda nöbetler, bilinç kaybı ve hatta koma görülebiliyor.

ANNEDEN UYARI

Kızının içeceği içtikten kısa bir süre sonra bilincini kaybettiğini söyleyen anne Kim Moore, "Eğer onu hastaneye götürmeseydim sonuç çok farklı olabilirdi" diye konuştu.

BU İLK VAKA DEĞİL

Bunun ilk vaka olmadığını belirten uzmanlar, dört yaşın altındaki çocukların bu içecekleri tüketmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Bazı uzmanlar ise bu yasağın 8 yaşına kadar uzatılması gerektiğini savunuyor.