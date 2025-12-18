Fransa’da savcıların “Doktor Ölüm” lakabı taktığı anestezist Frédéric Péchier, yaklaşık on yıl boyunca 30 hastayı kasıtlı olarak zehirlemekten suçlu bulundu.

Mahkeme, Doktor Ölüm' sebebiyle en az 12 hastanın ölümüne yol açtığı sonucuna vardı. 53 yaşındaki Péchier, perşembe günü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Savcı Christine de Curraize, katil doktorun “Fransız adalet sisteminin tarihindeki en büyük suçlulardan biri” olduğunu söyledi.

Devlet savcısı Thérèse Brunisso ise sanığın “bir doktor değil, tıp bilimini öldürmek için kullanan bir suçlu” olduğunu ifade etti.

Péchier'in kurbanların yaş aralığı 4 ile 89 arasında. Adam, küçük yaştaki bir çocuğu öldürmekten de yargılanıyor.

CİNAYETLERİN SEBEBİ KAN DONDURDU

Üç ay süren duruşmalarda Péchier’nin Besançon’daki özel kliniklerde çalıştığı dönemde hastalarını zehirlediği kesinleştirildi.

Savcılara göre sanık, meslektaşlarının parasetamol torbalarına ya da anestezi poşetlerine müdahale ederek hastalarda kalp krizi tetikledi.

Bazı vakalarda zehirlediği hastaları yeniden hayata döndürmeye girişti. Savcılar bunun kurtarma isteğinden çok izlerini örtme amacı taşıdığını söyledi.

Mahkeme ayrıca Péchier’nin rekabet ettiği ya da çatıştığı doktorları itibarsızlaştırmak için onların hastalarını hedef aldığını belirtti.

Curraize, sanığın “güçlü hissetmek için cinayet işlediğini" belirtti. Bu gücü elde etmek için sadece cinayet işlemediğini, aynı zamanda komplolar kurduğunu da belirtti.

Brunisso, suçların iki hedefi olduğunu söyledi. Hastanın fiziksel ölümü ve meslektaşlarına yönelik yavaş ve sinsi bir psikolojik saldırı.

Péchier, yargılama boyunca suçlarını reddetti. Mahkemede “Hiç kimseyi zehirlemedim. Ben zehirleyen kişi değilim” diye konuştu.

Kurban avukatları ise Doktor Ölüm'ü salonda 'duygusuz ve empatisiz' biri olarak tarif etti.

ÇOCUĞUN HAYATINI ZEHİRLEDİ

Soruşturmada 2008 ile 2017 arasında şüpheli kalp durmalarıyla bağlantılı iki klinikteki olaylar incelendi.

En küçük kurban olarak geçen 4 yaşındaki Tedy, 2016’da rutin bademcik ameliyatında iki kez kalp durması yaşadı. Buna rağmen hayatta kaldı.

Babası Hervé Hoerter Tarby, “Yaşadığımız şey gerçek bir kabus. Tıbba güvendik ve ihanete uğramış hissediyoruz” dedi.

Şimdi 14 yaşında olan Tedy, mahkemede ifade vermek istemedi. Babasının okuduğu metinde “Dört yaşındayken birinin beni ve hayatımı için kullandığını yeni anlıyorum. Yazı yazmak, bir şeyleri anlamak için sınıf arkadaşlarıma göre 10 dakika daha fazla zamana ihtiyacım oluyor. Bu hasarın hayatım boyunca benle kalacağından korkuyorum" sözleri yer aldı.

2017’de rutin sırt ameliyatında anestezi poşetine müdahale edilen Sandra Simard da kalbinin durduğunu anlattı. Günlerce komada kaldığını ve kalıcı sonuçlarla yaşadığını söyledi.

Simard, “Tüm vücudum ağrıyor. Sanki yaşlı birinin bedeninde yaşıyorum. Günün sonu daha da kötü oluyor. Kış büyük acı veriyor. Ama şikâyet edemem. En azından yaşıyorum” dedi.