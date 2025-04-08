Sachsen-Anhalt eyaletine bağlı Stendal bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki bir adam, Eurojackpot'ta 4 yıl içinde ikinci kez büyük bir ikramiye kazandı. Artı49'un haberine göre, 28 Mart tarihinde yapılan çekilişte 5 sayıyı doğru tahmin eden talihli, sadece 2 Euro sayısını bilemediği için jackpot’u kaçırdı, ancak yine de 115 bin Euro'dan fazla ödül kazandı.

Bu şanslı adamın kazandığı tek büyük ödül bu değil. 2021 yılında da Eurojackpot’ta 5 doğru sayıyı ve 1 Euro sayısını bularak 381 bin Euro kazanmıştı. O zaman kazandığı parayla uzun zamandır hayalini kurduğu evi satın almıştı. Şimdi ise kazandığı ikinci ödülle macera dolu bir tatil yapmayı ve kalan parayı birikim olarak değerlendirmeyi planlıyor.

AYNI KİŞİNİN İKİ KEZ BÜYÜK İKRAMİYE KAZANMASI NEREDEYSE İMKANSIZ

İhtimaller inanılmaz derecede düşük Eurojackpot’ta büyük ikramiyeyi kazanma şansı yaklaşık 140 milyon da bir. 5 doğru sayı ve 1 Euro sayısını tutturma ihtimali ise 6 milyonda birden bile daha düşük. Bu kadar düşük olasılıklara rağmen aynı kişinin 2 kez büyük ikramiye kazanması neredeyse imkansız olarak görülüyor. Ancak bu adam, istatistikleri alt üst etti.