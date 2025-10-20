Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Klötze kentinde, eski İmar ve Düzenleme Dairesi Başkanı Ulf D., 2019'da görevden uzaklaştırılmasına rağmen dört yıldan uzun süre boyunca maaş almaya devam etti. Toplamda 500 bin euroyu (yaklaşık 24 milyon TL) aşan ödeme, kamuoyunda büyük tepkiye sebep oldu.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMA GEREKÇESİ

Artı49'da yer alan habere göre yetkililer, Ulf D.'nin görevden uzaklaştırılmasına gerekçe olarak alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz şekilde resmi araçla trafiğe çıkmak ve bu araçları özel işlerinde kullanmak gibi ciddi disiplin ihlallerini gösterdi. Ancak Almanya'da mevcut yasal düzenlemelere göre disiplin süreci sonuçlanmadan memurların maaş kesintisine gidilemiyor. Bu durum, sistemdeki yasal boşlukları da gündeme taşıdı.

MAAŞINI GERİ VERECEK Mİ?

Sachsen-Anhalt İdare Mahkemesi, Mart 2025'te davayı karara bağladı. Mahkeme, Ulf D.'nin emeklilik haklarının iptaline hükmetti ancak aldığı maaşların geri ödenmesine gerek olmadığına karar verdi. Böylece dört yıl boyunca devletten aldığı yüksek maaş resmen kendisine kaldı.