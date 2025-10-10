Teknik direktör Erol Bulut, Antalyaspor ile sözleşme imzalamak için Antalya’ya geldi.
Trendyol Süper Lig temsilcisi Antalyaspor, teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet etmeye hazırlanıyor.
FENERBAHÇE'DE KOLTUĞU BELÖZOĞLU'NA VERMİŞTİ
Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından birçok isimle temas kuran kırmızı-beyazlı yönetim, yapılan değerlendirmeler sonucunda tercihini Erol Bulut'tan yana kullandı.
2021 yılında Fenerbahçe'de görevden alınan Erol Bulut'un yerine o dönem sportif direktör olarak çalışan Emre Belözoğlu getirilmişti.
Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşmaya varılan Erol Bulut imza atmak için gece saatlerinde Antalya'ya gitti.
Kariyerinde Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Cardiff City takımlarını çalıştıran Erol Bulut, son görevinden Eylül 2024’te ayrıldı.