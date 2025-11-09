osyal medya platformlarında hızla yayılan videoda İngiliz vatandaş, “Türkiye, İngiltere’den çok daha güvenli bir ülke. 4 yıldır Türkiye’de yaşıyorum, kısa süreliğine İngiltere’ye geldim. Gece, sokağımızdan geçen biri arabamızın ve evimizin kapısını açmaya çalıştı. Türkiye’de böyle bir şey asla görmezsiniz” ifadelerini kullandı.

Kısa sürede binlerce kez izlenen video, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. İngiliz’in sözleri, “Türkiye’nin sokakları İngiltere’den daha güvenli” yorumlarıyla sosyal medyada geniş yankı buldu.