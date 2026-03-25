Devegeçidi Çayı üzerinde tarımsal sulama amacıyla 1972 yılında inşa edilen ve 220 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip baraj gölü, göçmen kuşlardan balıklara, su kaplumbağalarından küçük ve büyükbaş hayvanlara kadar pek çok canlı için önemli bir yaşam alanı sunuyor.

KURAKLIK DÖNEMİNDE SU TAKVİYESİ YAPILDI

Son yıllarda iklim değişikliği, azalan yağışlar ve artan buharlaşma nedeniyle kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan baraj gölüne, Diyarbakır Kuraklık Kriz Koordinasyon Merkezi’nin kararı doğrultusunda Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 2022 yılının temmuz ayında su takviyesi gerçekleştirildi.

Dicle Baraj Gölü’nden Kralkızı Dicle Ana Sulama Kanalı aracılığıyla, 6 milyon kilovatsaat enerji harcanarak taşınan 27 milyon metreküp su, 58 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlarken aynı zamanda bölgedeki ekosistemin devamlılığına da destek oldu.

YAĞIŞLARLA BARAJ YENİDEN DOLDU

Kış aylarında etkili olan kar yağışı ve mart ayında görülen yoğun yağmurlar sayesinde Devegeçidi Baraj Gölü’ndeki su seviyesi yeniden yükseldi.

Yaklaşık 4 yıl önce dışarıdan su takviyesi yapılan barajda, bu kez olası taşkın riskine karşı DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kontrollü tahliyeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ay içerisinde iki kez dolusavak kapakları açılarak suyun güvenli şekilde boşaltılması sağlandı.

Barajdaki doluluk oranı ve 5 dolusavak kapağından 2’si aracılığıyla tahliye edilen suyun oluşturduğu akım, drone ile görüntülendi.

UZMANLARDAN YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Prof. Dr. Recep Karakaş, son dönemdeki yağışların kuraklık yaşayan bölgelerde önemli bir rahatlama sağladığını ifade etti. Geçmiş yıllarda Devegeçidi Baraj Gölü’ne Dicle Barajı’ndan su aktarıldığını hatırlatan Karakaş, bu yıl ise doluluk nedeniyle su tahliyesi sürecinin yaşandığını belirtti.

Yağışların artmasının bu tabloyu ortaya çıkardığını vurgulayan Karakaş, "Bu oldukça sevindirici bir tablo" dedi.

Karakaş ayrıca, tahliye edilen suların yalnızca Devegeçidi ile sınırlı kalmadığını, dolaylı olarak birçok nehir ve barajı da beslediğini belirterek "Ilısu Baraj Gölü'nde de aynı şekilde su seviyesinde artış söz konusu olacak. Hatta ülkemizin sınırları dışındaki Irak'tan Basra Körfezi'ne kadar olan barajlarda da bunun etkisi hissedilecek'' şeklinde konuştu.

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Karakaş, tahliye sürecinde olası taşkın riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

VATANDAŞLAR YAĞIŞTAN MEMNUN

Baraj gölü yakınındaki Avcısuyu Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Çetiner, uzun yıllardır su seviyesinin bu kadar yükseldiğine tanık olmadığını dile getirdi.

Bölge sakinlerinden İbrahim Aslan ise yağışların tarımsal üretime olumlu yansıdığını belirterek, "Kuraklıktan dolayı köylüler korkudan buğday ekmişti. Şimdi ise mısır ekmek için hazırlık yapıyorlar. Yağmurlar bizim için mükemmel oldu" dedi.