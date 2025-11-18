Toledo’da yaşayan bir adam, yılın başında yenilemek amacıyla satın aldığı eski evde beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Sadece 40 bin liraya denk gelen bir ücretle aldığı harabe durumdaki evde tadilat yaparken, bodrumda saklanmış bir servet buldu. Tuğlaların arasına gizlenmiş zarfların içinden çıkan paralar, ev sahibinin hayatını değiştirdi.

“BÖYLE ŞEYLERİ HEP OKURUZ AMA BAŞIMIZA GELMEZ SANIRDIK”

Walter Castanedo, 2024’ün mayıs ayında Front Street yakınlarındaki Paine Avenue’deki evi sadece 1.000 dolara satın aldı. Amacı evi baştan aşağı yenilemekti. Ancak yılbaşı gecesi bodrum katını sökmeye başladığında gözlerine inanamadı.

“Bir anda ‘Vay canına!’ dedim,” ifadelerini kullanan Castanedo, durumu şöyle anlattı: “Böyle şeyleri hep okursunuz ama hiç başınıza gelmez. O an orada duruyor olması gerçekten şaşırtıcıydı.”

BEŞ ZARF VE TUĞLALARIN ALTINDA DOLARLAR

Castanedo, bodrumun bir köşesindeki iki tuğlanın arkasında beş zarf bulduğunu söyledi. Zarfların içindeyse tam 10 bin dolar nakit para vardı.

Ayrıca, daha önce odun sobasının bulunduğu bölümdeki tuğlaların altında da kararmış halde 100 dolarlık banknotlar buldu.

“Banknotlar kapkaraydı ama ışığı tutunca yüzlükleri seçebiliyordunuz,” dedi. En yeni banknotun 1981 tarihli olduğu tespit edildi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre o dönemki 10 bin dolar, bugün yaklaşık 35 bin 450 dolar değerinde.

EVİN ESKİ SAHİBİNE ULAŞTI: “PARANI BULDUM, BÖLELİM”

Paranın yıllarca saklandığını düşünen Castanedo, evin eski sahiplerini bulmak için araştırma yaptı ve sonunda Andrew Aranyosi’ye ulaştı.

Aranyosi, 1946-1967 yılları arasında evde yaşadığını belirtti. Babası Andrew Sr.’nin evi 1937’de satın aldığını ve 30 yıl önce orada hayatını kaybettiğini söyledi. Hatta evin bazı bölümlerini kendisinin inşa ettiğini anlattı.

Aranyosi, bulunan paranın büyük ihtimalle babası tarafından saklandığını ifade etti: “Bu 10 bin doları kesin babam gizlemiştir. Hiçbir fikrim yoktu.”

“BULDUM AMA PAYLAŞMAK İSTEDİM”

Castanedo, tüm parayı kendisinin alma hakkı olmasına rağmen şaşırtıcı bir karar verdi ve parayı evin eski sahibiyle yarı yarıya bölüştü.

“Aradım ve ‘Bodrumda bir şey buldum… Para buldum. Seninle paylaşmak istiyorum’ dedim,” diyen Castanedo, neden böyle yaptığını ise şöyle açıkladı: “İnsan bir kere yaşıyor. Paylaşmak her zaman daha iyidir.”

Aranyosi ise bu davranış karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: “Onun bulduğu paraydı, tamamen ona aitti. Ama beni arayıp paylaşmak istemesi inanılmazdı.”