ABD’nin Colorado Üniversitesi’nden bilim insanları, Alaska’daki “sonsuz buzullar”dan alınan örneklerde yaklaşık 40 bin yıl boyunca donmuş halde bulunan mikroorganizmaları yeniden canlandırmayı başardı.

Araştırma ekibi, Alaska’nın Fairbanks kenti yakınlarındaki “buz mezarlığı” olarak bilinen tünelden alınan toprak ve buz örneklerini ısıtınca, “ölü” sanılan mikropların yeniden hareketlenme belirtileri gösterdiğini belirtti. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Tristan Caro, “Bu örnekler tamamen ölü değildi” dedi.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR MU?

Mikroorganizmaların insan sağlığı için doğrudan tehlikeli olmadığı ifade edilirken, metan ve karbondioksit salınımını artırarak iklim değişikliğini hızlandırabileceği uyarısı yapıldı.

Uzmanlar, buzullarda uyku halinde bulunan tehlikeli virüslerin (örneğin çiçek ve kuydirgi virüsleri) de potansiyel risk taşıdığını hatırlatıyor. Greenpeace’ten Brigitta Evengord, “Ebedi buzullar bir Pandora’nın Kutusu gibidir” ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarına göre, küresel ısınmayla hızlanan buzul erimeleri, “binlerce yıllık virüslerin yeniden ortaya çıkma” riskini her geçen yıl artırıyor.