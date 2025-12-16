Brezilya’nın güneyindeki Guaiba kentinde pazartesi öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına, 40 metrelik Özgürlük Heykeli’ni devirdi.

ABD'deki Özgürlük Heykeli'nin bir kopyasının bulunduğu alanda kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Heykel, bir mağazanın otoparkında, bir fast-food işletmesinin yakınında yer alıyordu.

Heykel rüzgarın baskısıyla önce yana doğru eğildi, ardından koparak düştü. Yere çakıldığında ise parçalandı.

Mağaza, heykelin mağaza 2020’de açıldığından beri yerinde olduğunu ve düzenli olarak bakımının yapıldığını açıkladı.

Mağaza, müşteriler ve çalışanlar için bölgenin hemen kapatıldığını, uzman ekiplerin saatler içinde enkazı kaldırmak üzere gönderildiğini duyurdu.