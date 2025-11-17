CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın TBMM’de sahte diplomalı 40 milletvekili olduğunun iddia edildiğini belirtti. Günaydın, “Son zamanlarda 40 milletvekilinin diplomasının sahte olduğuna yönelik çeşitli söylemler kamuoyunda dillendiriliyor.

18 Mart 2025’te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diploması “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle iptal edildi.

SAHTEKARLIK...

Meclis Başkanlığı tüm milletvekillerinin diplomalarını eğitim kurumları ile temasa geçerek kontrol etsin. Eğer Meclis’e sahte diploma veren varsa bir an önce ayıklansın” dedi.

Gökhan Günaydın “Meclis Başkanlığı tüm milletvekillerinin diplomalarını eğitim kurumları ile temasa geçerek kontrol etsin. Daha sonra da sonuç açıklansın. Tartışmalar bitsin” diye konuştu.

Günaydın yaptığı açıklamada “TBMM’de 600 milletvekilimiz var. Milletvekili seçilebilmek için ilkokul diploması yeterli oluyor. Ancak Anayasa uyarınca sahtekarlıktan dolayı hüküm giyenler milletvekili seçilemiyor” vurgusu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

TESPİT ŞART

“Meclis Başkanlığı 3 ay içerisinde ilgili eğitim kurumundan diplomaların gerçekliğini teyit etmek zorundadır. Milletvekillerinin TBMM’ye teslim ettiği diplomalar Meclis Başkanlığı tarafından ilgili eğitim kurumları ile temas kurularak diplomanın gerçekliği tespit edilmelidir. Daha sonra da sonuç açıklansın. Böylelikle tartışmalar da sona ersin.”