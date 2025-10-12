Ukrayna’nın en tanınmış kripto yatırımcılarından Kostya Kudo (gerçek adıyla Konstantin Ganiç) başkent Kiev’in merkezinde aracının içinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, hem finans çevrelerinde hem de dijital yatırım dünyasında büyük yankı uyandırdı.

ARAÇTAKİ TABANCA DİKKAT ÇEKTİ

32 yaşındaki Ganiç’in yanında bulunan tabanca, olayın en dikkat çeken detaylarından biri oldu. Silahın, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kirilo Budanov tarafından hediye edildiği ortaya çıktı. Bu bilgi, ölümün arkasında sadece “kişisel nedenler” değil, politik ve istihbari bir boyut olabileceği yönünde tartışmaları da beraberinde getirdi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÖN PLANDA

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, olayın başlıca ihtimali intihar olarak değerlendiriliyor. Ancak yetkililer, “kesin sonuç için soruşturmanın sürdüğünü” belirtiyor.

Ganiç’in ölüm haberi, yatırımcının resmi Telegram kanalından şu ifadelerle duyuruldu:

“Konstantin Kudo trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümünün nedenleri soruşturma kapsamında inceleniyor. Gelişmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız.”

65 MİLYON DOLARLIK FON BUHARLAŞTI

Kostya Kudo’nun ölümü, küresel kripto para piyasasında yaşanan sert çöküşün hemen ardından geldi. Kudo’nun yönettiği fonun yaklaşık 65 milyon dolarlık yatırım kaybına uğradığı iddia edildi.

Uzmanlara göre bu çöküş, Kudo üzerinde ciddi psikolojik ve mali baskı yaratmış olabilir.

TRUMP’IN GÜMRÜK KARARI PİYASALARI SARSTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yüzde 100 ek gümrük vergisi getirme kararı, küresel dijital varlık piyasalarını adeta altüst etti.

Kripto para hacmi bir günde yüzde 10’dan fazla erirken, Bitcoin 104 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Alternatif kripto paralarda ise tablo çok daha ağır oldu: birçok popüler coin bir yıl önceki değerlerine indi, bazıları ise yüzde 90’a varan kayıplar yaşadı.

YATIRIMCILAR MİLYARLARCA DOLAR KAYBETTİ

Küresel çapta kaldıraçlı işlemlerde büyük çaplı likidasyonlar yaşandı. Bu durum, sadece küçük yatırımcıları değil, büyük fon yöneticilerini de vurdu. Uzmanlar, piyasalardaki bu sarsıntının “sadece finansal değil, psikolojik etkilerinin de uzun süre hissedileceğini” belirtiyor.