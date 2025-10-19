Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 5. haftasında Al-Nassr, evinde Al-Fateh'i ağırladı. Al-Awwal Stadyumu'nda oynanan maçı Al Nassr, 5-1'lik skorla kazandı.

Mücadeleye Ronaldo’nun attığı müthiş gol damga vurdu. Portekizli yıldız 60.dakikada ceza sahasından muhteşem füzeyle takımını 2-1 öne geçirdi. 40 yaşındaki yıldızın attığı bu gol tribünleri ayağa kaldırırken sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ronaldo bu golle birlikte kariyerinin 949. Golünü attı.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Nassr, bu sonuçla birlikte ligde 5'te 5 yaptı ve 15 puanla liderliğini sürdürdü. Al Fateh ise 1 puanla son sıralarda kaldı.