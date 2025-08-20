Yalnızca 10 kilometre çapında olan bu minik uydu, görünürlüğü son derece düşük olduğu için uzun süre gözden kaçtı. Bilim insanları, uydunun büyüklüğü ve silik yapısı nedeniyle daha önceki gözlemlerde tespit edilemediğini belirtiyor. Hatta yaklaşık 40 yıl önce Voyager 2 tarafından görüntülenmiş olmasına rağmen fark edilmediği ifade edildi.

Uranüs'ün bilinen 28 uydusunun çoğu, Shakespeare ve Alexander Pope karakterlerinin adını taşıyor. Bu uyduların yarısından fazlası, gezegene oldukça yakın yörüngelerde dönüyor. Yeni keşfedilen uydunun da bu gruba ait olduğu tahmin ediliyor.

Keşifte yer alan SETI Enstitüsü’nden gezegen bilimci Matthew Tiscareno, bu bulgunun Uranüs çevresinde daha birçok küçük uydu olabileceğine işaret ettiğini belirtti. Tiscareno, "Muhtemelen bunlardan çok daha fazlası var ve aramaya devam etmemiz gerekiyor" diyerek araştırmaların süreceğini vurguladı.

Güneş Sistemi’nde gezegenlerin sahip olduğu uydu sayıları büyük farklılık gösteriyor. NASA verilerine göre, Satürn’ün 274, Jüpiter’in 95, Neptün’ün 16, Mars’ın 2, Dünya’nın 1 uydusu bulunuyor. Merkür ve Venüs ise hiçbir uyduya sahip değil.