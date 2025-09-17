The Mirror'da yer alan habere göre bilim insanları, 40 yılı aşkın süredir ilk kez Panama Pasifik yükselim sisteminin tamamen durduğunu açıkladı.

"GIDA ZİNCİRLERİ YOK OLACAK"

Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Aaron O'Dea, tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Panama'nın deniz biyokütlesinin yüzde 95'i bu yükselime bağlı. Yükselim olmazsa gıda zincirleri çökecek, balıkçılık ağır darbe alacak ve mercan resifleri ölümcül ısıl strese maruz kalacak."

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ENDİŞEYİ DOĞRULADI

Uydu verileri de bu yıl beklenen plankton ve alg patlamasının neredeyse hiç yaşanmadığını ortaya koydu. Bu durum hem balık popülasyonlarının geleceğini hem de bu kaynağa bağımlı binlerce kişinin geçim yollarını tehdit ediyor.

Normal şartlarda yükselimin serinletici etkisi sayesinde hayatta kalan mercan resifleri, şimdi artan deniz suyu sıcaklıklarıyla baş başa kaldı. Bilim insanları, balık stoklarının azalmasının balıkçılık gelirlerini çökertme riski taşıdığını, bunun da ekonomik ve ekolojik kriz anlamına geldiğini belirtiyor.

NE ANLAMA GELİYOR?

Panama Körfezi'nde her yıl düzenli olarak hissedilen bu doğal döngü, uzmanlar tarafından "okyanusların kalp atışı" olarak tanımlanıyor. Ancak bu yılın beklenmedik sessizliği, iklim değişikliğinin deniz ekosistemlerini nasıl altüst edebileceğinin son yıllardaki en bariz örneği olarak değerlendiriliyor...