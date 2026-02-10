1980’li yıllardan bu yana aralıksız şansını deneyen kadının hikayesi, STM Lottery Sdn Bhd şirketinin resmi duyurusuyla dünya basınında yankı buldu. Talihli, sadece ana ödülle yetinmeyip doğru tahminleri sayesinde yaklaşık 44 bin dolarlık ek bir bonusu da hanesine yazdı.

UYKUSUZ GECENİN ARDINDAN GELEN ŞANS

Yeni milyoner, ikramiyeyi kazandığını öğrendiği anları büyük bir heyecanla anlattı. Sabahın erken saatlerinde sonuçları kontrol ettiğini belirten talihli kadın, "Haber o kadar sarsıcıydı ki uykusuz geçirdiğim gecenin sonunda bir daha gözümü kırpamadım" dedi.

Sahip olduğu devasa servete rağmen alışılmış mütevazı hayatından ödün vermeyeceğini ifade eden kadının bu tavrı, Malezya kamuoyunda takdir topladı. Kazandığı 19, 29, 32, 39, 40 ve 54 numaralı kombinasyon, talihli kadın için 40 yıllık bekleyişin altın anahtarı oldu.

AİLEYE "YENİ YIL" SÜRPRİZİ

Milyon dolarlık ikramiye, aile için tam da Çin Yeni Yılı kutlamaları arifesinde geldi. Talihli kadının eşi, paranın bir kısmını akrabalarıyla paylaşarak bayramı kutlayacaklarını, kalan tutarı ise ailenin geleceğini güvence altına almak için yatırıma yönlendireceklerini açıkladı.

Malezya’da yaşanan bu olay, ülkede son dönemde dikkat çeken şans hikayelerini de tekrar gündeme getirdi. Kısa süre önce yerel bir iş adamı, küçük kızının bir masa oyunu sırasında şans eseri seçtiği sayılarla 3 milyon dolardan fazla ikramiye kazanarak benzer bir şaşkınlık yaratmıştı.