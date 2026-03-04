Türkiye genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Stilevs Elektrikli Ev Aletleri, konkordato sürecinde belirleyici bir dönemece girdi. Şirketin hazırladığı borç yapılandırma planı, 3 Nisan 2026’da düzenlenecek toplantılarda alacaklıların değerlendirmesine sunulacak.

40 YILLIK MARKANIN YOL HARİTASI NETLEŞECEK

Yaklaşık kırk yıldır Türkiye’nin birçok noktasında dağıtım ağı bulunan Stilevs’in konkordato süreci aylar önce başlatılmıştı. İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde yürütülen süreçte, şirketin ödeme takvimi ve borç yapılandırma teklifleri alacaklılarla müzakere edilecek. Toplantılarda alınacak karar, firmanın mali geleceği açısından kritik önem taşıyor

GÖZLER KRİTİK TOPLANTIDA

Alacaklılar toplantısı, 3 Nisan 2026 Cuma günü Beylikdüzü’nde bulunan Vespia Hotel ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

Oturum saatleri ise alacaklı türüne göre ayrı ayrı planlandı:

Adi Alacaklılar: 10.00 – 12.00

Rehinli Alacaklılar (İİK 308/h): 12.00 – 12.30

KATILAMAYANLARA EK SÜRE TANINACAK

Toplantıya şahsen iştirak edemeyecek alacaklılar için 7 günlük ek oylama süresi tanındı. Bu kapsamda alacaklılar, en geç 10 Nisan 2026 tarihine kadar konkordato komiserliğinin Yenibosna’daki adresine başvurarak oy kullanabilecek.

Belirtilen toplantı günü ya da ek süre içinde oy kullanmayan alacaklılar ise sunulan yapılandırma teklifini reddetmiş kabul edilecek. Sürecin sonucu, şirketin faaliyetlerine nasıl devam edeceğini doğrudan belirleyecek.