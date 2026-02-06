ABD’nin köklü aile restoran zincirlerinden Bob Evans Restaurants, özel sermaye fonu 4x4 Capital tarafından satın alındı. Yaklaşık 430 şubesi bulunan zincir, 2017’den bu yana sahibi olan Golden Gate Capital’den devralınırken, işlemin finansal detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Satın almanın ardından mevcut yönetim ekibinin görevine devam edeceği duyuruldu. Şirket CEO’su Mickey Mills, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve uzun vadeli büyüme odaklı yeni yatırımlar planlandığını belirtti. Mills, Golden Gate Capital dönemini "verimli bir geçiş süreci" olarak nitelerken, 4x4 Capital ile yeni bir büyüme sayfası açıldığını vurguladı.

SADIK BİR MÜŞTERİ KİTLESİNE SAHİP

Sosisli ve yumurtalı kahvaltı tabakları, pankekler, meatloaf, hindi tabakları ve ev yapımı tarzı tatlılarıyla tanınan Bob Evans; uygun fiyatlı ve aile dostu porsiyonlarıyla sadık bir müşteri kitlesine sahip.

2023 YILINA KADAR 75 ŞUBESİNİ KAPATTI

Technomic verilerine göre Bob Evans, 2021-2023 yılları arasında sistem genelinde satış artışı yakalasa da aynı dönemde yaklaşık 75 restoranını kapatarak şube sayısını 505’ten 430’a indirdi. 2024 yılında toplam satışları 761,2 milyon dolar olan zincirin, restoran başına ortalama geliri 1,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

1948 YILINDA KURULDU

1948 yılında Ohio’da kurulan marka, adını kurucusu Bob Evans’ın sosis üretim işinden alıyor. 2017 yılında Golden Gate Capital tarafından 565 milyon dolara satın alınan zincirin paketli gıda faaliyetleri, aynı yıl Post Holdings’e devredilmişti. Mevcut tablo, markanın 2005 yılındaki 590 şube ve 1 milyar dolarlık satış hacminin altında bir ölçeğe gerilediğini gösteriyor.