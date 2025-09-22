İngiltere’de 42 yaşındaki Jonathan Carl, çok sayıda kişiye HIV virüsünü bilerek bulaştırdığı ve bazılarına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ülke kamuoyunu sarsan davada polis, Carl’ın dört yıl içinde yaklaşık 400 erkekle cinsel ilişkiye girdiğini ve yüzlerce potansiyel mağdurun hâlâ ortaya çıkmadığını açıkladı.

UYGULAMADAN İLETİŞİM KURMUŞ

Metropolitan Polis Teşkilatı’ndan Sarah Bishop, şu ana kadar 82 mağdurun tespit edildiğini, ancak yaklaşık 318 kişinin daha risk altında olabileceğini belirtti. Bishop, “Bu kişilerin çoğu Carl’ı tanımıyor olabilir. Ancak tanışma uygulamaları üzerinden onunla iletişim kurmuş olabilirler” dedi.

POLİS UYARIDA BULUNDU

Polis, Carl ile temas kurmuş olabilecek kişilere çağrıda bulunarak acilen HIV testi yaptırmalarını ve gizlilik içinde sunulan tıbbi, psikolojik ve hukuki destek hizmetlerinden faydalanmalarını önerdi.

Polis, son yıllarda bu tür uygulamalarda “Carl” ismiyle tanışan herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.