İsveç ve Danimarka posta servislerinin birleşmesiyle kurulan PostNord, ülkede mektup dağıtımını 30 Aralık itibarıyla tamamen sonlandırma kararı aldı. Kararla birlikte ikonik kırmızı posta kutuları da sökülerek satışa çıkarıldı.

The Guardian'ın aktardığına göre PostNord, bu köklü değişikliğin gerekçesi olarak "toplumun hızla dijitalleşmesini" gösteriyor. 1624 yılından bu yana Danimarka'da mektup dağıtımından sorumlu olan posta servisi, son çeyrek yüzyılda kağıt mektup hacminin yüzde 90'dan fazla düşmesi nedeniyle faaliyet modelini değiştirme yoluna gitti.

DİJİTALLEŞME MEKTUPLAŞMAYI BİTİRDİ

Danimarka, dünyanın en dijital ülkelerinden biri olarak gösteriliyor. Nüfusun yüzde 97’si, Ukrayna'daki "Diya" sistemine benzer şekilde çalışan MitID kimlik sistemini kullanıyor. Devlet kurumlarından gelen tüm resmi bildirimler vatandaşlara otomatik olarak “dijital posta kutusu” üzerinden ulaştırılıyor. Kağıt mektup almayı tercih edenlerin oranı ise yalnızca yüzde 5 seviyesinde.

Bu tablo doğrultusunda PostNord, mektup dağıtımını sonlandırırken yaklaşık 1.500 çalışanıyla da yollarını ayırma kararı aldı. Şirket, mektup yerine talebi hızla artan kargo ve e-ticaret taşımacılığına odaklanacağını duyurdu.

KIRMIZI POSTA KUTULARINA YOĞUN İLGİ VARDI

Değişimin en dikkat çekici simgesi ise Danimarka sokaklarından sökülen 1.500 adet kırmızı posta kutusu oldu. PostNord'un satışa çıkardığı bu ikonik kutulara ilgi beklentilerin çok üzerine çıktı. Yaklaşık 1.000 posta kutusu yalnızca üç saat içinde satıldı.

İyi durumdaki kutuların fiyatı ortalama 235 sterlin olarak belirlenirken, Ocak ayında açık artırmayla 200 kutunun daha satışa sunulacağı açıklandı. Posta kutuları, birçok kişi için nostaljik bir "hatıra eşyası" haline geldi.

MEKTUP GÖNDERMEK TAMAMEN BİTMİYOR

PostNord'un hizmeti sonlandırmasına rağmen, Danimarka'da kağıt mektup gönderimi tamamen ortadan kalkmayacak. Yasal zorunluluk gereği bu hizmet 1 Ocak’tan itibaren özel bir şirket olan Dao tarafından yürütülecek. Ancak sistem köklü şekilde değişecek.

Yeni uygulamaya göre sokaklarda posta kutusu bulunmayacak. Mektup göndermek isteyenler, gönderilerini Dao'nun iş ortaklığı yaptığı mağazalara teslim edecek ya da ek bir ücret karşılığında evlerine kurye çağırabilecek. Pul ödemeleri ise online olarak ya da mobil uygulama üzerinden yapılacak.

GENÇLERİN MEKTUPLARA İLGİSİ ARTTI

Genel düşüşe rağmen, kağıt mektuplara olan ilginin gençler arasında yeniden arttığı dikkat çekiyor. Dao’nun verilerine göre 18-34 yaş arası gençler, diğer yaş gruplarına kıyasla 2 ila 3 kat daha fazla mektup gönderiyor.

Uzmanlar bu eğilimi "dijital yorgunluk" ile açıklıyor. Sürekli çevrim içi olmanın yarattığı yoğunluk nedeniyle gençlerin, mektup yazmayı daha bilinçli, yavaş ve "eski moda" bir iletişim biçimi olarak benimsediği belirtiliyor.