Dünyanın bilinen en eski keki, Antik Mısır’da 4.200 yıl önce bir yönetici için hazırlandı. Guinness Dünya Rekorları’na göre bu kek, şimdiye dek keşfedilen en eski kek olma özelliğini taşıyor.

BAKIR KALIPTA MÜHÜRLENEREK PİŞİRİLDİ

Yaklaşık 10’ar santimetre çapında iki buğday bazlı yassı ekmekten oluşan kekin içine süt, bal ve susam doldurulduğu düşünülüyor. Bu özellik onu sıradan ekmekten ayırarak “kek” kategorisine sokuyor. İlginç olan ise bu kadar uzun süre bozulmadan kalması. Uzmanlara göre bunun sırrı, pişirme tekniğinde saklı.

Antik ustalar hamuru, birbirine geçecek şekilde tasarlanmış iki bakır kalıbın arasına yerleştiriyordu. Kalıplar ateşte ısıtıldıktan sonra hamur mühürleniyor, böylece içeride hava kalmıyor ve kek adeta vakumlanmış oluyordu. Bu sayede yüzyıllar boyunca küflenmeden günümüze ulaşabildi.

MEZARDA BULUNDU

Kek, Mısır’da Meir nekropolünde yapılan arkeolojik çalışmalarda bulundu. II. Pepi döneminde (MÖ 2251–2157) vezirlik yapan Pepyankh’ın mezarında ortaya çıkarılan kek, dönemin ölüm ritüellerine de ışık tutuyor.

Eski Mısırlılar, ölülerin öteki dünyadaki yolculuklarında yanlarına yiyecek konulmasının önemli olduğuna inanıyordu. Kekler ve ekmekler, yeniden doğuşu simgeliyor ve yolculuğun zorlu olduğuna inanıldığı için bozulmadan kalmaları şart görülüyordu.

MÜZEDE SERGİLENİYOR

Bugün bu tarihi kek, İsviçre’deki Alimentarium Gıda Müzesi’nde sergileniyor. Müze yetkilileri, kekin yapımında kullanılan tekniklerin onu korumadaki rolünü özellikle vurguluyor.