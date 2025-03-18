ABD’de dün yapılan Powerball çekilişi sonrasında, hiçbir biletin altı numarayı tutturamaması sonucu ikramiye 416 milyon dolara (15 milyar 243 milyon 611 bin 968 Türk Lirası) yükseldi. Bu, yılın şu ana kadarki en büyük ikramiyesi olarak dikkatleri üzerine çekti. Peki, bu dudak uçuklatan meblağla neler yapılabilir?

İKRAMİYE İLE NELER ALINMIYOR Kİ...

Öncelikle, bu kadar büyük bir ikramiye ile yapılabileceklerin sınırı neredeyse yok. İşte Powerball ikramiyesiyle satın alabileceğiniz birkaç lüks seçenek: