42 yıl boyunca gözlerini bir daha açamadı… Edwarda O’Bara, henüz 16 yaşındayken girdiği komadan çıkamadı ve ömrünü “gerçek bir Uyuyan Güzel” gibi yatağa bağlı geçirdi. Hayata veda ettiğinde ise mezar taşına yazdırdığı üç kelime, onu tanıyan tanımayan herkesin yüreğine dokundu.

İÇTİĞİ İLAÇ HAYATINI KARARTTI

1970 yılında diyabet tedavisi için o dönemde kullanılan fakat sonradan zararlı etkileri nedeniyle yasaklanan bir ilaç reçete edilen Edwarda, aynı yıl Noel’de gribe yakalandı. Kusma nedeniyle ilacı vücudundan atan genç kızın şeker oranı tehlikeli seviyelere yükseldi. Acilen hastaneye kaldırılan Edwarda, annesine dönüp “Beni terk etmeyeceğine söz ver” dedi. O söz, yıllar sürecek bir hayat mücadelesinin başlangıcı oldu.

Kısa süre sonra organları iflas etmeye başlayan genç kız, Ocak 1970’te girdiği derin komadan bir daha uyanamadı.

ANNESİ BAŞ UCUNDA CAN VERDİ

Edwarda’nın annesi verdiği sözü tuttu. Yıllarca kızını bir bebek gibi besledi, uykularından fedakârlık ederek vücudunu hareket ettirdi, yaralanmaması için sürekli bakım yaptı. Ailenin geçimini sağlamak için üç işte çalışan baba ise bu yükü daha fazla kaldıramadı ve 1977’de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Annesi ise 2008’de Edwarda’nın başucunda vefat etti.

O "GERÇEK" UYUYAN GÜZEL

Edwarda, yıllar içinde “Gerçek Uyuyan Güzel” olarak tanındı. Onu görmek için ünlü isimler ziyaret etti, binlerce kişi doğum günlerini kutlamak için evine geldi. Ancak bu yıllar içinde zorluklar da eksik olmadı. 1981’de evine ateş açıldı, ayrıca ötanazi hakkı savunucuları kardeşine baskı yaptı. Tüm bu zorluklara rağmen ailesi Edwarda’nın yaşaması için direndi.

MEZAR TAŞINA 3 KELİMELİK DESTAN YAZDIRDI

42 yıl boyunca komada yaşayan Edwarda, 59 yaşında yaşamını yitirdi. Mezar taşına ise onun hayat felsefesini özetleyen üç kelime kazındı: “Umut asla ölmez.” Edwarda O’Bara, anne ve babasının yanına defnedildi.