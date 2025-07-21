Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da kaçak kullanım tespit edilen 43 trafoyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 10 bin konutun enerji tüketimine eşdeğer miktarda kayıt dışı kullanım amaçlandığı belirlendi. Aynı gün, Akçakale’de vatandaşlara hizmet veren iki trafo kimliği belirsiz kişilerce kurşunlanarak devre dışı bırakıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Dicle Elektrik, kaçak kullanımı belgeleyerek bu trafolara el konulması amacıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Denetimlerle aynı gün içinde yaşanan bir diğer gelişmede ise Akçakale ilçesi Sıngören Mahallesi’nde vatandaşların elektrik ihtiyacını karşılayan iki hizmet trafosuna silahlı saldırı düzenlenmesi oldu. Her biri 100 kVA gücündeki iki trafo, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kurşunlanarak çalışamaz hale getirildi. 30 abonenin enerji aldığı trafoların devre dışı kalmasının ardından olay yerine gelen ekipler, geçici enerji temini için çalışmalar başlattı. Sahada yapılan incelemelerde, saldırının köy içindeki arazi husumetinden kaynaklandığı yönünde şüpheler oluştu ve konu hakkında adli mercilere bilgi verildi.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kaçakla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, “Kaçak tüketim sadece şirketimize değil, tüm topluma zarar veriyor. Yapay zekâ ve drone destekli denetimler sayesinde bu durumlara hızlıca müdahale edebiliyoruz. Öte yandan vatandaşa hizmet için kurulan trafolara düzenlenen saldırılar da kabul edilemez. Bu sadece kamu malına değil, vatandaşlarımızın enerji tüketim hakkına da müdahaledir. Gerekli hukuki işlemleri başlattık ve mücadelemizi her iki sahada da sürdüreceğiz” dedi.