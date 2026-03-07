Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan açıklamaya göre TurkishBank A.Ş.’nin mevcut hissedarları olan Özyol Holding A.Ş. ve National Bank of Kuwait (NBK), bankadaki paylarının tamamını devretmek üzere el sıkıştı.

Yapılan anlaşma uyarınca, banka sermayesinin yüzde 99,31’ine tekabül eden paylar, NASDAQ borsasında işlem gören Freedom Holding Corp.’un Türkiye iştiraki olan Freedom Finansal Hizmetler A.Ş.’ye geçecek.

GÖZLER BDDK ONAYINDA

Taraflar arasında Pay Devir Sözleşmesi bugün itibarıyla imzalanırken, işlemin resmiyet kazanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile ilgili diğer resmi mercilerin onayı bekleniyor. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından TurkishBank, tamamen Freedom Holding çatısı altına girecek.

TÜRKİYE KAZAK FİNANS DEVLERİNİN RADARINDA

Bu hamle, Kazakistan menşeli finans gruplarının Türkiye pazarındaki ikinci büyük banka alımı olarak kayıtlara geçti.

Hatırlanacağı üzere, Kazakistan'ın bir diğer devi Kaspi.kz de geçtiğimiz dönemde Rabobank’ın Türkiye birimini bünyesine katarak pazara dahil olmuştu.