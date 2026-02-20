Dünya devi Real Madrid, yalnızca saha içi başarıları ile değil yaptığı yatırımlar ve teknolojik hamleleri ile de dikkat çekmeye devam ediyor.

Real Madrid'in geçtiğimiz yıllarda yenilediği Santiago Bernabeu Stadı'na kurulan altyapı sistemi gündem oldu. Yaklaşık 44 milyon Euro'luk yeni zemin altyapısı, sahayı yer altına çekilebilen ve yıl boyu yüksek kalite sunan son teknoloji bir sisteme dönüştürdü.

EK GELİR SAĞLIYOR

Yenilenen Bernabeu'da çim zeminin altına gelişmiş bir raylı ve hidrolik sistem yerleştirildi. Bu sistem sayesinde saha zemini parçalara ayrılarak yer altına çekilebiliyor ve farklı organizasyonlar için stadyum kısa sürede dönüştürülebiliyor. Ayrıca zemin, özel iklimlendirme, havalandırma ve ışıklandırma teknolojileriyle destekleniyor. Böylece çimin kalitesi yıl boyunca en üst seviyede korunuyor.

Yaklaşık 44 milyon Euro'ya mâl olan yatırım, Real Madrid'i ekonomik olarak rahatlatan bir kompleksi de oluşturdu. Eflatun beyazlı ekibin stadı yalnızca futbol maçları için değil konser, etkinlik ve farklı organizasyonlar için de kullanılıyor. Bu sayede Real Madrid ek gelir elde ederek ekonomik stratejisini geliştirme fırsatı buluyor.