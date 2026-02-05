Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) Jeofizik Enstitüsü araştırmacıları, uzun süredir istikrarlı kabul edilen ölümcül yanardağın kraterinde kritik değişimler saptadı. 1982'deki büyük patlamadan sonra tepesi çöken ve suyla dolarak bir krater gölüne dönüşen dev yanardağ, bugünlerde sergilediği belirtilerle uzmanları teyakkuza geçirdi.

KRATER GÖLÜNDE ÜRKÜTÜCÜ DEĞİŞİM

2025 yılının son aylarında yapılan ölçümlerde, krater gölünün yüzey sıcaklığının 118 dereceye kadar yükseldiği kaydedildi. Gölün rengi, alglerden kaynaklanan doğal yeşil tonundan; sülfat ve silika konsantrasyonundaki artışı simgeleyen gri renge dönüştü. Ayrıca su yüzeyinde, dipten yükselen gazlarla ilişkili içi boş kükürt küreleri belirmeye başladı.

Laboratuvar analizleri, yüzeyin altında aktif hidrotermal süreçlerin yaşandığını doğruladı. Hidrojen sülfür ve karbondioksit emisyonlarındaki artışın yanı sıra klorür seviyelerindeki dalgalanmalar, "sarı alarm" seviyesine geçilmesine neden oldu.

TARİHİN EN ÖLÜMCÜL FELAKETLERİNDEN BİRİYDİ

El Chichón, 1982 yılında gerçekleştirdiği patlamayla modern Meksika tarihine trajik bir iz bırakmıştı. Volkanik akıntılar ve yoğun kül tabakası tüm yerleşim birimlerini haritadan silerken, iki binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Patlamanın etkisi o kadar büyüktü ki, atmosfere salınan devasa miktardaki kükürt dioksit küresel sıcaklıklarda geçici bir düşüşe yol açmıştı.

Güncel verilerde sismik aktivitenin henüz zayıf kalması, magmanın doğrudan yüzeye tırmanmadığına işaret etse de, uzmanlar buhar basıncından kaynaklanan ani patlama riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.