Papa Leo, papalığa seçilmesinden bu yana ilk Avrupa gezisini Cumartesi günü Monako’ya gerçekleştirecek.

Kumarhaneleri ve süper yatlarıyla ünlü Avrupa'nın en küçük ikinci ülkesine ziyareti Vatikan çevrelerinde büyük merak uyandırdı.

Bu yolculuk 1538 yılında Papa 3. Paul’ün gidişinden tam 488 yıl sonra gerçekleşen ilk papalara mahsus ziyaret olacak.

Leo Vatikan’dan helikopterle hareket edecek. Onu helikopter pistinde Prens Albert ile Prenses Charlene karşılayacak.

Törenin ardından 13. yüzyıldan beri Grimaldi hanedanının ikametgahı olan saraya gidilecek. Geçen yıl Mayıs ayında Katolik Kilisesi’nin ilk Amerikalı papası seçilen Leo için bu gezi tüm Avrupa’ya hitap etme imkanı sağlayacak.

'BİR BARIŞ LABORATUARI'

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni Monako’yu "geniş ufuklara sahip küçük bir ülke" olarak nitelendirdi.

Bruni gezi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada İncil’deki "küçük olanın önemli bir rol oynaması" imgesini hatırlattı.

Bruni Monako’yu "Servet ve nüfuzun sorumlu kullanımı sayesinde bir barış laboratuvarı" olarak tanımladı.

Vatikan’dan sonra dünyanın en küçük ikinci devleti olan bu ülke papanın Avrupa diplomasisindeki ilk durağı olacak.

KUMARHANESİ KADAR KATOLİKLİĞİ DE ÜNLÜ

Monako yüksek refah düzeyine rağmen Katolik inancına sıkı sıkıya bağlı bir ülke. Katolikliğin resmi devlet dini olduğu az sayıdaki Avrupa ülkesinden biri.

Prens Albert Katolikliğin ülkedeki merkezi rolünü öne çıkararak kürtajı yasallaştırma teklifini kısa süre önce reddetti.

Bruni "yaşamın savunulması" konusunun ziyaretin ana temalarından biri olacağını vurguladı. "Leo’nun odak noktası savaşlar dahil tüm yaşamı savunmanın daha geniş bağlamı üzerine olacaktır" dedi.

Stade Louis-II stadyumundaki ayin için İtalya’dan gelenler dahil 15 bin kişinin toplanması bekleniyor.