Sheryl Crow'un Tesla'sına veda etmesinin ardından, şimdi de Joan Baez, Elon Musk'ın markasına yönelik eleştirileriyle gündemde.

KAZA YAPTI: ONDAN NEFRET ETTİM

auto-moto.com'un haberine göre New York doğumlu ünlü sanatçı, 12 Mart Çarşamba günü John Mulaney'nin Late Show programında, elektrikli aracıyla yaşadığı kazayı anlattı. 'O şeyden nefret ediyordum' diyerek sözlerine başlayan Baez, ilk deneyimini detaylarıyla paylaştı.

'Aracı seveceğimi düşünerek satın aldım. Ancak, 45 dakika içinde kendi arazimdeki bir meşe ağacına çarptım. Bunun bir işaret olduğunu düşündüm' dedi. Baez, benzer işaretlerin devam ettiğini ve üçüncü olayın ardından aracı elden çıkarmaya karar verdiğini belirtti. 'Ondan nasıl nefret ettiğimi anlatamam' diyerek sözlerini tamamladı."

"DEMOKRASİMİZ YANDI"

Joan Baez, eleştirilerini yalnızca Tesla deneyimiyle sınırlı tutmadı. 84 yaşındaki sanatçı, Donald Trump'ın politikalarını ve Elon Musk'ın ABD hükümetindeki yeni rolünü hedef aldı. Baez, 'Bir grup gerçekten beceriksiz milyarder' ifadelerini kullanarak sert eleştirilerde bulundu.

Sanatçı, 'Bu gece ne istersem söyleyebileceğimi söylediniz. Hepimiz eğlenmek ve kutlamak için buradayız, ancak demokrasimizin yandığını kabul etmeliyiz' diyerek konuşmasını tamamladı."