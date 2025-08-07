Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Onat, tedavi süreci boyunca sık sık takipçileriyle doğrudan ve samimi açıklamalarda bulunuyor. Daha önce katıldığı “Aramızda Kalmasın” programında hastalığını ve ameliyat sürecini açık yüreklilikle anlatmıştı.

'ALLAH CAN DÜŞMANIMA VERMESİN'

Onat, ailesinde kanser öyküsü olması nedeniyle yıllardır düzenli sağlık kontrolleri yaptırdığını belirtti. Kendini ihmal etmediğini söyleyen sanatçı, doktorun pankreasta ciddi bir sorun tespit etmesiyle birlikte ameliyat kararı alındığını ifade etti.

Tedavi sürecinin zorluklarına da değinen usta oyuncu, yaşadığı psikolojik baskıyı şu sözlerle dile getirmişti: “Ne zaman öleceğim acaba diyorum. Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten.”

45 DAKİKALIK AMELİYATI 8 SAAT SÜRDÜ

Ameliyatın, planlanan süreden çok daha uzun sürdüğünü belirten Onat, “45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat” diyerek yaşadığı tıbbi sürecin ciddiyetini ortaya koymuştu.

Tedavi süresince doktorların sürekli başında olduğunu söyleyen sanatçı, hastalığın erken evrede teşhis edilmesinin önemine vurgu yaparak, takipçilerinden düzenli kontrollerini aksatmamalarını istemişti.

Gül Onat’ın paylaştığı hastane odası fotoğrafı, sosyal medyada birçok hayranının iyi dileklerini ve destek mesajlarını beraberinde getirdi. Onat’ın gösterdiği direnç ve açıklığı, hem meslektaşlarından hem de izleyicilerinden takdir topluyor.