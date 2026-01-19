Deniz ürünleri pazarında son yıllarda popülerliği artan somon balığı, fiyat farkları ve menşei nedeniyle tüketicilerin kafasında soru işaretleri yaratıyor. Sektörde uzun yıllardır çalışan balıkçı, hem doğru balık pişirme tekniklerini anlattı hem de Karadeniz somonu ile Norveç somonu arasındaki tartışmaya son verdi.

"İKİSİ DE AYNI KALORİYİ VE PROTEİNİ SAĞLIYOR"

Fiyatı daha yüksek olan ithal Norveç somonuna karşılık yerli üretim olan Karadeniz somonuna ilginin arttığını belirten balıkçı, tüketicilerin cebini rahatlatacak bir gerçeği vurguladı. Somonun temel faydası olan Omega-3 ve protein değerlerinin her iki türde de benzer seviyelerde olduğunu ifade etti. Uzmanlar, ikisinin de aynı kaloriyi ve proteine sağladığına dikkat çekti.

Balığın sadece tazeliğinin değil, pişirme yönteminin de lezzeti doğrudan etkilediğini belirtirken, en ideal pişirme formülünü paylaşan balıkçı; tereyağı, defne yaprağı ve sarımsağa dikkat çekti.

SOMONUN FAYDALARI

Somon, içerdiği yüksek oranda Omega-3 yağ asitleri sayesinde tam bir kalp ve damar dostu olarak öne çıkar; kan basıncını düzenlemeye ve damar sertliği riskini azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda biyolojik değeri yüksek kaliteli bir protein kaynağı olan bu balık, kas yapısının korunmasını ve hücre yenilenmesini destekler. İçeriğindeki B12 ve D vitaminleri ile bağışıklık sistemini güçlendirirken, beyin fonksiyonlarını geliştirerek hafıza ve konsantrasyon üzerinde olumlu etkiler yaratır.

Güçlü bir antioksidan olan astaksantin bileşeni sayesinde cilt sağlığını koruyan ve yaşlanma belirtilerini geciktiren somon, düzenli tüketildiğinde hem fiziksel hem de zihinsel zindelik sağlayan en değerli besinler arasında yer alır.