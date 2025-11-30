45 yılı aşkın deneyime sahip psikoterapist ve ilişki uzmanı Esther Perel, yaptığı araştırmalarda aldatan herkesin "Deadness" yani "duygusal uyuşma" adında ortak bir ruh halini paylaştığını söylüyor.

"DUYGUSAL UYUŞMA" NEDİR?

Uzmanlara göre kulağa dramatik gelse de "duygusal uyuşma" aslında ilişkilerde sessizce ortaya çıkan bir durum. Özetle şöyle tarif ediliyor;

- Duygusal uyuşma hali,

- Bağ kopukluğu,

- Kişisel enerjinin tükenmesi,

- Yenilik ve heyecanın kaybolması.

Deneyimli ilişki uzmanı Jess Matthews, bu durumu şöyle özetliyor: "Duygusal uyuşma', uzun ilişkilerde fark ettirmeden içeri sızan duygusal bir uyuşma hali. Partnerinizi seviyor olsanız dahi bir yandan da bir şeylerin eksik olduğunu hissedersiniz."

DUYGUSAL UYUŞMANIN BELİRTİLERİ

Uzmanlar, bu durumu yaşayan kişilerde genellikle şu dört işaretin gözlemlendiğini söylüyor:

- Partneriyle sevgiliden çok arkadaş gibi hissetme,

- Kendi hayatından sıkılma,

- Sürekli ilişkiyi idare eden "ebeveyn/ara bulucu" rolüne bürünme,

- Spontanlık ve yakınlığın yok olması.

ALDATMAYA NASIL YOL AÇIYOR?

LADBible'daki haberde paylaşılan ilişki uzmanı Esther Perel'in araştırmasına göre aldatan kişilerin çoğu bunu partnerine zarar verme niyetiyle yapmıyor. Asıl motivasyonları şöyle: "Aldatan kişiler aslında yeniden kendini canlı hissetmek istiyor."

İlişki uzmanı Matthews ise aldatmanın kökeninde çoğu zaman şu durumun yattığını söylüyor:

"Çoğu zaman bencilce bir kaçış yöntemi. Kişi kendi içindeki eksiklikten, güvensizlikten ve rutinden kaçmak istiyor."

Başka bir ifadeyle aldatma çoğu zaman "ölü gibi hissettiği" hayatından, ilişkisinden veya kendinden uzaklaşma çabası olarak tanımlanıyor.