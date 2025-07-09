İlişkilerde sadakatsizlik, pek çok insanın karşılaşabileceği en yıkıcı olaylardan biri. buna rağmen istatistiklere göre evli erkeklerin yaklaşık yüzde 25'i, kadınların ise yüzde 15'i hayatlarının bir döneminde eşlerini aldatıyor. İngiltere merkezli YouGov'un yaptığı anketlere göreyse her beş kişiden biri, hayatında en az bir kez aldattığını itiraf ediyor.

Son yıllarda ortaya çıkan "mikro aldatma" veya "sessiz aldatma" gibi kavramlar ise sadakatsizliğin yalnızca fiziksel ilişkilerle sınırlı olmadığını ortaya koyuyor. Hatta yapılan bazı araştırmalar, insanların yaptıkları işlerin bile aldatma eğilimlerini etkileyebileceğini söylüyor.

İNSANLAR EŞLERİNİ NEDEN ALDATIYOR?

45 yıllık deneyime sahip ünlü ilişki terapisti Esther Perel, The Times gazetesine verdiği röportajda sadakatsizliğin temel nedeninin ilişkilerdeki "durağan hissetme" durumu olduğunu belirtti.

Perel'e göre ilişkinin başlarında hissedilen heyecan ve tutku zamanla kayboluyor ve yerini tekdüzeliğe bırakıyor. Bu durağanlık, insanların heyecanı yeniden başka yerde aramasına sebep oluyor.

"HEYECAN AZALABİLİR AMA MERAK KORUNMALI"

Perel, ilişkinin ilk günlerindeki heyecan azalmasının doğal olduğunu vurguluyor. İlişkinin başındaki romantik buluşmalardan günlük rutinlere geçiş, çoğu kişi için çok da heyecan verici olmayabilir. Ancak uzmanlara göre bu durum ilişkinin sonu anlamına gelmiyor.

Ünlü terapist, çiftlerin ilişkilerindeki bu durağanlığı aşabilmeleri için birbirlerine karşı merak duygusunu sürekli canlı tutmaları gerektiğini ifade ediyor:

"Merak etmek ve keşfetmek gerekiyor. Bu, partnerinizi sandığınız kadar iyi tanımıyor olabileceğiniz fikrine açık olmak demektir."

"BASİT AKTİVİTELER HEYECAN GETİRİR"

EstherPerel'e göre ilişkinizdeki heyecanı yeniden kazanmak sadece cinsellikle alakalı olmak zorunda değil. Terapist, birlikte yeni hobiler edinmek, ilginç hikkayeler paylaşmak, hatta yeni yemekler denemek gibi basit aktivitelerin bile ilişkiye hareket getireceğini söylüyor:

"Partnerinizin sizi ve kendini yeni bir bakış açısıyla görmesine izin vermek gerekiyor."

Uzmanlar, ilişkide merak ve yenilik duygusunun korunması halinde sadakatsizlik riskinin azaldığını belirtiyor.