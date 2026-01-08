1980 yılında temelleri atılan ve 46 yıldır Türk sanayisinin lokomotif bölgelerinden Kocaeli Gebze’de faaliyet gösteren Atilla Profil Boru Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ekonomik darboğazı aşamayarak iflasını ilan etti. Demir, sac ve profil ürünleri tedarikinde bölgenin en güvenilir isimlerinden biri olarak bilinen dev firma, bir dönemin kapanışını tescillemiş oldu.

YATIRIMLAR SONUCU DEĞİŞTİREMEDİ

Şirket, özellikle 2000’li yılların başında değişen pazar taleplerine ayak uydurmak adına makine parkurunu yenilemiş ve teknolojik altyapısına ciddi yatırımlar yapmıştı. Ancak uzun yıllar süren istikrarlı faaliyetlerin ardından gelen bu ani kapanış, sanayi camiasında "beklenmedik bir veda" olarak nitelendirildi.

ALACAKLILAR KAPIDA KALDI

Sektör kaynaklarında yer alan iddialara göre, iflas kararının ardından şirketin Gebze Sultan Orhan Mahallesi’ndeki merkezine giden çok sayıda alacaklı, herhangi bir muhatap veya ödeme planı bulamadan geri döndü. Şirketin mali çöküşünün sadece kendi bünyesiyle sınırlı kalmayacağı, ticari bağ kurduğu çok sayıda alt işletmeyi de ekonomik olarak zor duruma sokacağı tahmin ediliyor.

BİR DEVİR KAPANDI

Bölge ekonomisinin önemli aktörlerinden olan Atilla Profil’in piyasadan çekilmesi, tedarik zincirinde kısa vadeli aksamalara yol açabilir. 46 yıllık bir birikimin iflasla sonuçlanması, sanayi sektöründeki ekonomik dalgalanmaların ne denli sert olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.