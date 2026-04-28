Şanghay Maglev treni, geleneksel raylı sistemlerden farklı olarak güçlü elektromıknatıslar yardımıyla rayların üzerinde havada süzülerek hareket ediyor. Sürtünmenin neredeyse tamamen ortadan kalktığı bu teknoloji sayesinde araç, dünyanın en hızlı ticari yolcu treni unvanını koruyor. Şanghay Pudong Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki mesafeyi dakikalara indiren sistem, modern mühendisliğin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

30 KİLOMETRELİK MESAFE 7 DAKİKADA BİTİYOR

Shanghai Pudong Havalimanı ile Longyang Road istasyonu arasındaki 30,5 kilometrelik hat üzerinde çalışan tren, bu mesafeyi sadece 7 dakika 20 saniyede tamamlıyor. Karayolu trafiğinde taksiyle yaklaşık 45 dakika süren bu güzergah, Maglev teknolojisiyle birlikte ulaşım süresini minimuma indirmiş durumda. Maksimum 460 km hıza çıkabilen sistem, operasyonel olarak genellikle 430 km hızla hizmet veriyor.

MANYETİK KALDIRMA TEKNOLOJİSİYLE SÜRTÜNME SIFIRLANDI

Almanya merkezli Transrapid teknolojisiyle geliştirilen sistemin temelinde "Manyetik Kaldırma" (Magnetic Levitation) prensibi yatıyor. Trenin altında ve raylarda bulunan elektromıknatıslar, aracı raylardan birkaç santimetre yukarıda tutarak havada süzülmesini sağlıyor. Tekerlek ve ray temasının kesilmesiyle sürtünme direncinin büyük ölçüde yok edilmesi, hem yüksek hızlara ulaşılmasına hem de sarsıntısız ve sessiz bir yolculuğa imkan tanıyor.

HEDEF 600 KİLOMETRE HIZA ULAŞMAK

Şanghay Maglev, bugün sadece bir toplu taşıma aracı değil, geleceğin şehirlerarası ulaşım modelleri için bir prototip olarak görülüyor. Çin’in mevcut teknolojiyi geliştirerek 600 km hıza ulaşacak yeni nesil maglev projeleri üzerinde çalıştığı bildirildi. Bu hız seviyelerine ulaşılması durumunda, kısa ve orta mesafeli uçuşların yerini tamamen yüksek hızlı tren hatlarının alabileceği öngörülüyor.