Yıllardır yollarda olan ve binlerce yolcuya hizmet veren dev otobüs firması, giderek ağırlaşan ekonomik şartlara daha fazla dayanamayarak kepenk indirdi. Bölge ulaşımının ana damarlarından biri olan firmanın iflas kararı almasıyla birlikte, 76 çalışanın büyük bir kısmı bir anda kendisini kapının önünde buldu.

YILLARIN DEVİ SESSİZ SEDASIZ İFLAS ETTİ

1979 yılına dayanan köklü geçmişiyle Nottinghamshire ve Derbyshire genelinde 20'den fazla hatta mekik dokuyan Community Transport for Nottingham (CT4N), faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu. Şirket yönetiminin borçları yapılandırmak ve ayakta kalabilmek adına attığı tüm adımlara rağmen, mali krizin önüne geçilemedi. Yönetim kurulunun aldığı radikal kararla birlikte tarihi şirket resmen iflas sürecine girerek tüm seferlerini durdurdu.

MALİYET BASKISI KEPENK İNDİRTTİ

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; artan yakıt, sigorta, araç bakım ve personel giderlerinin yanı sıra sektördeki düzenleyici baskıların operasyonları sürdürülemez hale getirdiği vurgulandı. Masadaki tüm seçeneklerin tükenmesi üzerine, şirketin ticari faaliyetlerine anında son verilmek zorunda kalındığı belirtildi.

ÇALIŞANLAR İÇİN HAYAT DEĞİŞTİREN DARBE

Şirket sözcüsü, alınan acı kararın ardından 76 personelin neredeyse tamamının görevine derhal son verildiğini doğruladı. Yıllardır kuruma emek veren çalışanlar, yolcular ve paydaşlara teşekkür edilirken; krizden etkilenen 18 numaralı otobüs hattı ve diğer güzergâhlar için yerel ulaşım ağlarının acil alternatif hatlar devreye sokmaya başladığı bildirildi.