TBMM’de kurulan ve 48 milletvekilinden oluşan “Terörsüz Tür kiye” Komisyonu’nun gündem maddelerin den biri, kardeşi aracı lığı ile “Artık devletle doğrudan ben muhatabım” mesajı gönde ren teröristbaşı Abdullah Öcalan olacak.

5 Ağustos Salı günü saat 11.00’de ilk toplantısını yapacak komisyonda DEM Parti, Öcalan’a ilk etapta “Umut hakkı ve ev hapsi” seçenekleri ile tahliye iste yecek. 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu olan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için de yasal düzenleme talep edilecek.

TUTUKSUZ YARGILAMA

CHP ise Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanlarının yanı sıra, seçimle iş başına gelen herkes için tutuksuz yargılamanın esas alınmasını önerecek. Kayyum uygulaması na son verilmesini de isteyecek. Yeni bir yargı paketi ile hayata geçirilmesini istediği demokra tikleşme adımlarını sıralayacak. Devletin niteliğine ilişkin mad deler ile Cumhurbaşkanı’nın seçimi konusundaki hükümler başta olmak üzere anayasal değişikliklere ise peşinen karşı çıkacak.

HÜDA PAR’ın da Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu ile temsil edildiği komisyonda bazı yasal düzenlemeler isteyip, Sivas davası hükümlüleri ile Hizbullah gibi davalardan müebbet hapse mahkum olanların durumunu gündeme getirecek.

UMUT HAKKI, EV HAPS İ

Komisyonun önüne DEM Parti’nin de ana gündemi olan Öcalan’a “Umut Hakkı” ve “Ev Hapsi” konusu da gelecek. “Umut Hakkı” ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olanlardan cezaevinde 25 yılını dolduran ların, belli şartları taşımaları halinde tahliyelerini veya ev hapsine alınmasını öngörüyor. Bu durumda Öcalan’ın yanı sıra çeşitli suçlardan mahkum olan hükümlüler de düzenlemeden faydalanacak. Öcalan bu deği şikliği getirecek yasal değişiklik ile tahliye edilirse bu kez İmra lı’da yapılacak bir konutta ev hapsine alınması tartışılacak.