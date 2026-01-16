Hızla yayınlan virüs için uzmanlar 'Evde kalın' uyarısı yaparken son rakamlar da korkuttu. Yayınlanan verilere göre; Virüsün özellikle 65 yaş ve üzeri nüfusta yoğunlaştığını gösterdi. Genel vaka sayıları mevsimsel normlar içinde kalsa da hastanelerdeki salgın bildirimlerinin artması yetkilileri harekete geçirdi. UKHSA Baş Epidemiyoloğu Amy Douglas, virüsün yayılma hızını kesmek için bireysel tedbirlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

EL DEZENFEKTANLARI HİÇBİR İŞE YARAMIYOR

Uzmanlar, pandemiden kalan bir alışkanlık olan el dezenfektanlarının norovirüs üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyledi. Virüsten kurtulmanın tek yolu ise ılık su ve bol sabun.

Ev içinde ise yüzey temizliği için çamaşır suyu bazlı ürünler öneriliyor.

"KENDİNİZİ İZOLE EDİN" UYARISI

Enfeksiyon kaptığından şüphelenen kişiler için UKHSA "kendini izole et" çağrısında bulundu. İshal ve kusma belirtileri yaşayanlar için, belirtiler geçmeden en az Eğer ishal veya kusma belirtile48 saat kendilerini izol etmeleri söylendi.

Uzmanlar ayrıca bu süre zarfında başkalarıyla kesinlikle temas halinde olunmaması gerektiğini vurguladı. .

Solunum Yolu Virüslerinde (Grip, COVID, RSV) Durum Ne?

Norovirüs yükselişteyken; grip, COVID-19 ve RSV vakalarında sevindirici bir düşüş gözlemleniyor. Ancak uzmanlar "rehavet" uyarısı yapıyor. Grip sezonunun bitmesine daha aylar olduğunu belirten Dr. Alex Allen, "Düşüş eğiliminin sürmesi için özellikle risk grubundakilerin aşılarını tamamlaması gerekiyor." dedi.