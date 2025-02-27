Yetkililer, 50'den fazla kişinin ölümüne sebep olan yeni virüsün Ebola ve Marburg gib ibilinen kanamalı ateş vakalarıyla bağlantılı olmadığını belirtiyor.

HER ŞEY ÜÇ ÇOCUĞUN YARASA YEMESİYLE BAŞLADI

Vakalar, 21 Ocak'ta Bokolo kasabasında ortaya çıktı. Üç küçük çocuğun ölü bir yarasa yedikten sonra hastalandığı bildirildi.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kusma, iç kanama, ishal ve aşırı yorgunluk bulunuyor.

ÇOCUKLAR SÜREKLİ AĞLAMA KRİZLERİNE GİRİYOR

Hastaların şikayetlerine ayrıca boyun ve eklem ağrıları, nefes darlığı ve aşırı terleme eşlik ediyor. 59 yaşın altındaki hastalarda aşırı susuzluk görülürken, çocuklar sürekli ağlama krizlerine giriyor. Henüz yapısı çözümlenemeyen hastalık, bu nedenle şimdilik "ağlama hastalığı" olarak adlandırıldı.

Şu ana kadar hastalığın kesin nedeni belirlenemedi. Hastalar üzerinde yapılan testlerde, vakaların yaklaşık yarısında sıtma da tespit edildi. Ayrıca birçok hastanın yetersiz beslenme sorunu yaşadığı da bildirildi.

İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nde küresel sağlık araştırmacısı olan Dr. Michael Head, salgınla ilgili ciddi belirsizlikler olduğunu belirterek, "Bu tür salgınlar genellikle hızlı bir şekilde kontrol altına alınır. Ancak burada yüzlerce vaka ve 50'den fazla ölüm var. Bu durum endişe verici" diye konuştu.

DSÖ VE BM'DEN ACİL KODLU UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının zehirli bir madde, virüs veya bakteri kaynaklı olup olmadığını henüz belirleyemediklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) ise salgının daha fazla yayılmasını önlemek için acil laboratuvar araştırmaları, hasta izolasyonu ve tıbbi müdahalenin hızlandırılması gerektiğini duyurdu.

Kongo'daki salgının yayılma hızı ve ölüm oranı nedeniyle uzmanlar, acil önlemler alınmazsa bölgesel bir sağlık krizine dönüşebileceği konusunda uyarıyor.