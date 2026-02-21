Astrologlar, içinde bulunulan haftanın içsel süreçleri hızlandıran ve ertelenen meseleleri gündeme getiren bir enerji taşıdığını bildirdi. Uzmanlar, karşılaşılan zorlukların bir engel olarak değil, aksine büyük bir sıçrama öncesindeki hazırlık aşaması olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Haftalık değerlendirmelere göre, özellikle üç burcun hayatında belirgin pozitif değişimler ve stratejik dönüm noktaları öngörülüyor.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları için bu haftanın temel teması "ufukların genişlemesi" olarak belirlendi. Su enerjisinin etkisiyle sezgilerin güçleneceği bu dönemde, daha önce fark edilmeyen fırsatların görünür hale gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, yengeçlerin cesur ancak temkinli adımlar atması gerektiğini vurguladı. Geçmişten gelen kişi veya yarım kalmış olaylar karşısında fevri tepkiler yerine, durumu analiz etmenin daha kazançlı olacağı ifade edildi.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bu hafta "niyet netliği" ve "hızlı aksiyon" gerektiriyor. Uzun süreli analizlerin yerini ani kararların alacağı bir süreç öngörülüyor. Geleneksel planlama yöntemlerinin yerini içsel dürtülerin alacağı belirtilirken, standart dışı formlarda gelen tekliflerin İkizler burcunu bir üst seviyeye taşıyabilecek. Şüphelerin aksiyonu engellememesi, bu dönemin en kritik başarı kriteri olarak gösteriliyor.

TERAZİ BURCU

Terazi burçlarında değişim, dışsal olaylardan ziyade içsel bir yeniden yapılanma şeklinde tezahür ediyor. Terazilerin, dengelerini bozan ödünleri verme noktasında daha kararlı bir duruş sergileyeceği tahmin ediliyor. İdeal koşulların oluşmasını beklemek yerine, kişisel değerler doğrultusunda hareket etmenin bir "olaylar zinciri" başlatabilir. Bireyin kendi değerlerine odaklanmasıyla birlikte, çevresel şartlar kişiye göre şekillenmeye başlayacak.