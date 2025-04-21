CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane eylemlerine katılan gençlerin yargılaması devam ediyor.
Ekrem İmamoğlu 23 Mart'tan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Saraçhane Meydanı'nda bir araya gelen binlerce genç ise eylemlerde ve ev baskınlarında gözaltına alındı.
Eylemlerde gözaltına alınan 14'ü tutuklu 49 gencin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yargılamasına devam edildi.
DAVA ERTELENDİ
Bugün görülen duruşmada mahkeme duruşmanın 24 Ekim'e ertelenmesine karar verdi. Tutuklu 14 gencin tutukluluğu ise devam edecek